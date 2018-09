Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, anunciou hoje que o Governo vai aprovar a aquisição de 22 unidades de material circulante para a CP, no valor de cerca de 170 milhões de euros.

"O Governo vai autorizar amanhã [quinta-feira] em Conselho de Ministros, através de uma resolução, a aprovação formal para abertura dos concursos, a aquisição de 22 unidades, 12 delas são as unidades bimoto que tanto podem andar nas linhas diesel como podem andar em linhas eletrificadas e mais 10 unidades elétricas", disse.

O governante falava aos jornalistas à margem de uma visita às obras de modernização da Linha do Leste, no troço entre Elvas e Caia (fronteira com Espanha), projeto com uma extensão de 11 quilómetros e que vai contar com um investimento de 23,3 milhões de euros.