Actualidade

O CDS-PP quer que a Comissão Parlamentar de Saúde convoque "com caráter urgente" o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), equipamento onde hoje se demitiram o diretor clínico e 51 responsáveis de serviço.

Num requerimento dirigido ao deputado José Matos Rosa, presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, o grupo parlamentar do CDS-PP, lembrando que os clínicos que hoje concretizaram os pedidos de demissão já tinham ameaçado fazê-lo em março, descreve esta situação como "muito preocupante".

"Estas demissões são, no entender do CDS-PP, muito preocupantes, pois são demonstrativas da inação do Governo no que aos problemas da saúde diz respeito", refere a nota dos centristas.