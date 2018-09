Actualidade

Um concerto com Bruno Pernadas, seguido de uma "matiné dançante" com o DJ Pedro Ramos e Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto, assinalam, sábado à tarde, em Lisboa, a abertura da nova temporada do LU.CA - Teatro Luís de Camões.

O programa do concerto será todo preenchido com bandas sonoras de séries de animação, e Susana Menezes, a diretora artística do novo teatro municipal, dirigido exclusivamente a crianças e jovens, definiu-o à agência Lusa como "um momento em que adultos e crianças vão poder estar a mostrar coisas uns aos outros, e a ouvir em conjunto."