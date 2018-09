Actualidade

A coordenadora bloquista defendeu hoje que, antes da liberalização do transporte ferroviário de passageiros, é preciso garantir os contratos de concessão com a CP para todas as linhas, incluindo o longo curso, porque seria desastroso ficar sem serviço público.

"A partir de janeiro há uma liberalização dos caminhos de ferro, ou seja, com a possibilidade de operação de privados de operadoras de outros países no nosso país, e se a CP não tiver capacidade podemos ficar em Portugal sem garantia de serviço público ferroviário e isso seria desastroso", alertou Catarina Martins em declarações aos jornalistas hoje, em Lisboa.

A coordenadora do BE - que falava após uma reunião com Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante - defendeu a necessidade de "garantir que antes da liberalização do espaço ferroviário se fazem os necessários contratos com a CP para todas as linhas, incluindo as de longo curso".