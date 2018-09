Actualidade

O Paraguai anunciou hoje que vai transferir de novo a sua embaixada em Israel para Telavive, três meses após a sua deslocação para Jerusalém, suscitando imediata reação do Governo israelita, que encerrou a sua representação diplomática em Assunção.

A decisão foi tomada pelo Governo do novo Presidente paraguaio Mario Abdo Benítez, que assumiu funções em meados de agosto, e justificada pela necessidade de "contribuir para a intensificação dos esforços diplomáticos regionais e internacionais com o objetivo de garantir uma paz ampla, justa e duradoura no Médio oriente", informou, em comunicado.

Após esta decisão, Israel anunciou o encerramento da sua embaixada em Assunção.