Actualidade

A atriz brasileira Beatriz Segall morreu hoje, aos 92 anos, na sequência de problemas respiratórios, noticiou o Globo, citando fonte hospitalar.

De acordo com o jornal brasileiro, a atriz esteve internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta no dia 21 de agosto, tendo voltado a ser internada recentemente por motivos não especificados, a pedido da família.

O Globo recorda que a atriz ficou conhecida pela participação na novela "Vale Tudo", na qual desempenhava o papel da vilã Odete.