Actualidade

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que o défice orçamental, em contabilidade nacional, que é o que interessa a Bruxelas, relativo ao primeiro semestre, tenha atingido os 1,6% do PIB.

"A estimativa para o défice do primeiro semestre de 2018 em contabilidade nacional aponta para um valor central de 1,6% do PIB, o que, a confirmar-se, deverá ter excedido o objetivo anual definido no OE/2018 [Orçamento do Estado para 2018] e a estimativa apresentada no âmbito do PE/2018-22 [Programa de Estabilidade 2018-2022]", adiantou a UTAO, numa nota de execução orçamental até julho.

A instituição detalhou ainda que, "face ao observado em idêntico período do ano anterior, o défice orçamental deverá ter registado uma redução de 4,6 p.p. do PIB [Produto Interno Bruto]. O maior contributo para a diminuição do défice adveio das medidas de natureza temporária e/ou não recorrente; estas penalizaram mais o saldo das administrações públicas no primeiro semestre de 2017, com destaque para a operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, do que nos primeiros seis meses de 2018, período em que se destaca o acionamento do mecanismo de recapitalização contingente do Novo Banco", salientou a entidade em comunicado.