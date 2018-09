Actualidade

A Assembleia Municipal de Maputo afastou hoje de funções seis antigos membros do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) que aderiram à Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição em Moçambique.

"A dada altura, estes membros punham em questão o bom funcionamento das nossas plenárias, montando uma espécie de uma pequena bancada que não estava alinhada com aquilo que são os preceitos do próprio funcionamento da casa", disse Augusto Mabanzo, chefe da bancada do MDM, terceira formação política do país.

Mabanzo falava à imprensa no fim da sessão que determinou a perda do mandato dos seis membros do órgão, que entende que, à luz da lei, ao apresentar-se na lista de candidatura de um partido diferente daquele que os elegeu os seis membros perdem o direito de pertencer à Assembleia Municipal.