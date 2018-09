E-toupeira

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reafirmou hoje a legalidade do comportamento da Benfica SAD, numa reação à acusação do Ministério Público (MP) contra aquela Sociedade Anónima Desportiva.

"A acusação em nada vem alterar a certeza anteriormente informada da total licitude dos comportamentos e atuação da Benfica SAD, neste ou em qualquer processo. Na dita acusação não existe qualquer facto, mesmo que indiciário, que permita a imputação à Benfica SAD dos crimes aí descritos", disse Luís Filipe Vieira no estádio da Luz, numa declaração sem direito a perguntas.

RPM // PNG