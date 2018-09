Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 05 set (Lusa) - O Ministério das Finanças indicou hoje que o descongelamento de carreiras na administração pública deve levar a um aumento de 542 milhões de euros das despesas com o pessoal em 2019.

Outras medidas como a reposição do horário de trabalho semanal de 35 horas no setor da saúde, o aumento do salário mínimo e a vinculação extraordinária de professores deverão significar um aumento de 216 milhões de euros em 2019.

No total, o Governo prevê um aumento de 758 milhões de euros nas despesas com pessoal na administração pública em 2019, mais 3,7% do que este ano. (ALTEROU O TÍTULO E OS PRIMEIROS PARÁGRAFOS PARA CLARIFICAR OS VALORES DO IMPACTO DO DESCONGELAMENTO DAS CARREIRAS E DE OUTRAS MEDIDAS NAS DESPESAS COM PESSOAL EM 2019)