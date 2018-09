OE2019

O líder parlamentar do CDS-PP considerou hoje que todos os Orçamentos do Estado aprovados pela atual maioria foram de "faz-de-conta", antecipando que o de 2019 será uma "manta de retalhos" para agradar a BE, PCP e PEV.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), Nuno Magalhães foi questionado sobre os avisos vindos do Presidente da República para que este não seja um documento com medidas eleitoralistas.

"Eleitoralistas são todos porque todos eles vendem uma realidade que depois não existe. Todos os orçamentos que foram aprovados por esta maioria, por este Governo, na verdade, foram orçamentos de faz-de-conta", criticou.