O primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, condenou hoje a punição de duas mulheres que foram espancadas por terem tido relações homossexuais, argumentando que a decisão não reflete os ideias valores do Islão.

"O Governo (...) considera que [a punição] não reflete os ideais de justiça e compaixão do Islão", disse Mahathir, num vídeo difundido nas redes sociais.

O primeiro-ministro da Malásia referia-se a uma decisão, na terça-feira, do Tribunal Superior da Sharia de Kuala Terengganu que alegou que as duas mulheres violaram as leis islâmicas por terem tido relações homossexuais e que por essa razão foram açoitadas.