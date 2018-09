MPLA/Congresso

A UNITA, maior partido da oposição em Angola, considera que o líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, sai "enfraquecido", forçado por um conjunto de circunstâncias políticas, sociais e económicas que o colocam no "outro lado da História".

Numa entrevista à agência Lusa, Alcides Sakala, porta-voz e secretário para as Relações Exteriores da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), lembrou que José Eduardo dos Santos, que deixa a presidência do partido no sábado, "alimentou sempre a vontade de procurar manter-se no poder por todos os meios que tinha ao seu alcance".

"José Eduardo dos Santos sempre alimentou a vontade de procurar manter-se no poder por todos os meios que tinha ao seu alcance. Esta perspetiva ficou mais vincada com a imposição da Constituição de 2010 [sem votação nominal para o cargo de Presidente da República], que, naquela altura, ele próprio a considerou atípica", lembrou Sakala.