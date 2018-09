OE2019

A Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) propôs hoje um pacote de medidas transversais de alívio e benefícios fiscais sobre a propriedade imobiliária a inscrever no Orçamento do Estado de 2019 (OE2019), reclamando "tréguas à ofensiva do Governo".

No âmbito da preparação do OE2019, a ALP, que representa mais de dez mil proprietários urbanos à escala nacional, defendeu alterações aos encargos fiscais sobre a propriedade imobiliária em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e adicional ao Imposto Municipal de Imóveis (AIMI).

Dirigindo-se ao Governo e a todos os grupos parlamentares, os proprietários exigem "coragem política" para se resolver "a situação de emergência que se vive tanto na habitação como no arrendamento", considerando que para tal as medidas a implementar não podem excluir e hostilizar os donos dos imóveis que "há décadas assumem a função social do Estado que lhes foi imposta".