A agência de notação financeira Moody's considerou hoje que o Governo de Moçambique pode tentar impor perdas maiores aos credores da dívida soberana para melhorar as contas públicas e assim poder negociar apoio financeiro do FMI.

"O Governo pode tentar impor perdas maiores aos credores privados, aumentando a probabilidade de conseguir apoio financeiro do FMI, já que o Fundo não pode emprestar a um Governo cuja dívida seja considerada insustentável", escreveu a Moody's na Análise Anual de Crédito a Moçambique, a que a Lusa teve acesso.

"A reestruturação que atinja um menor peso da dívida pode colocar uma pressão positiva no 'rating'", lê-se no relatório, que acrescenta que o nível de pressão positiva "vai depender do volume de receitas provenientes da produção do gás natural liquefeito e do progresso na melhoria da governação das finanças públicas, particularmente na gestão destas receitas".