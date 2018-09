Actualidade

Mais de 30 cientistas de várias instituições do país subscrevem uma carta aberta ao reitor da Universidade do Porto em protesto contra a realização de uma conferência de "negacionistas" das alterações climáticas marcada para sexta-feira e sábado.

Os signatários contestam o facto de a Academia, presidida pelo reitor António Sousa Pereira, "promover uma conferência que vem favorecer a desinformação, credibilizando ideias políticas que visam travar as ações para se conseguir obter a estabilização climática do planeta durante este século", lê-se na carta, a que a Lusa teve hoje acesso.

No documento, intitulado "Universidade do Porto deve escrutinar os eventos que organiza e promover o conhecimento baseado em Ciência", os cientistas acrescentam que, "estas ideias cientificamente infundadas - a que se dá o nome de negacionismo -, em vez de esclarecerem e sensibilizarem para as alterações climáticas não pretendem mais do que criar dúvidas sem qualquer fundamento ou método científico".