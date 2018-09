Actualidade

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recebeu 101,1 mil reclamações em 2017, mais 16,6% do que no ano anterior, tanto no setor das telecomunicações como no serviço postal, segundo a informação hoje divulgada.

De acordo com o Relatório de Regulação, Supervisão e outras Atividades, hoje divulgado e consultado pela Lusa, foram recebidas 101,1 mil reclamações em 2017, das quais 74 mil "tiveram origem no livro de reclamações dos operadores" - tanto através do livro físico (57 mil) como do eletrónico (17 mil) -, e as outras (perto de 27 mil) foram feitas diretamente no regulador.

Este total representa uma subida de 16,6% face a 2016, segundo a Anacom.