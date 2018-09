Actualidade

O Supremo tribunal da Índia despenalizou hoje a homossexualidade no segundo país mais populoso do mundo, uma decisão histórica que põe termo a uma proibição que remonta ao século XIX.

A mais alta instância judicial deste país do sul da Ásia, com 1.250 milhões de habitantes, considerou ilegal um velho artigo de lei que condenava as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Esta disposição "tornou-se numa arma de perseguição contra a comunidade LGBT", considerou o presidente do Supremo tribunal, Dipak Misra.

As imagens difundidas pela televisão indiana mostravam militantes da causa homossexual a chorar lágrimas de alegria e caídos nos braços uns dos outros, após o anúncio da decisão, referem as agências internacionais.