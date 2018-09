Actualidade

As produções de mel DOP Serra da Lousã sofreram este ano uma quebra de 90%, o que justifica a abertura da próxima feira do setor na Lousã a apicultores locais sem certificação, disse hoje um dos organizadores.

"A escassez de mel" com denominação de origem protegida (DOP) levou a organização da Feira do Mel a admitir novamente produtores que disponham de algum mel da região demarcada, "ainda que não certificado", disse hoje à agência Lusa o presidente da Cooperativa Lousãmel, António Carvalho.

Excecionalmente, o mel da Serra da Lousã sem o selo DOP poderá ser comercializado no espaço do evento, que decorre geralmente no Parque Municipal de Exposições, "desde que em frascos normalizados e devidamente rotulados", esclareceu.