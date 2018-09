Actualidade

Os municípios de Olhão, Porto, São Pedro do Sul e Vila Real vão dispor de cinco milhões de euros para projetos de adaptação às alterações climáticas, anunciou hoje o Ministério do Ambiente.

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, preside na sexta-feira, em Vila Real, à cerimónia de assinatura dos contratos de financiamento relativos ao aviso do Fundo Ambiental "Adaptação às Alterações Climáticas - Recursos Hídricos".

De acordo com a tutela, estes contratos preveem um investimento total de cinco milhões de euros nos municípios de Olhão distrito de Faro), Porto, São Pedro do Sul (distrito de Viseu) e Vila Real, representando uma comparticipação de 3,3 milhões de euros por parte do Fundo Ambiental.