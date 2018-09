Actualidade

O presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, Filipe Duarte Santos, considera "surpreendente" que a Universidade do Porto tenha emprestado a sua credibilidade à conferência de "negacionistas" das alterações climáticas, que acontece esta sexta-feira e sábado.

Em declarações à Lusa, o investigador que foi revisor do relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU e que é um dos mais de 30 signatários da carta aberta dirigida ao reitor da Universidade do Porto, diz que a situação lhe parece "um apanhado em que a Universidade do Porto não percebeu bem o que se estava a passar".

Filipe Duarte Santos sublinhou que, apesar de respeitar muito a Academia onde trabalhou um ano, não pode rever-se nesta decisão, defendendo que ela vai contra o que os dados científicos demonstram.