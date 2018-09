Actualidade

O presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte garantiu hoje à Lusa que o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) está a funcionar normalmente, após a demissão do diretor clínico e de 51 diretores de serviço.

"O normal funcionamento do centro hospitalar está garantido, hoje houve consultas e cirurgias e amanhã [sexta-feira] haverá, com toda a certeza, empenho deles [clínicos demissionários] e a nossa disponibilidade para, junto da tutela, com os diretores de serviço, conselho de administração e profissionais encontrarmos soluções para alguns dos problemas existentes", afirmou Pimenta Marinho, após uma reunião à porta fechada com o Conselho de Administração do CHVNGE.

O diretor clínico e os 51 diretores de serviço e chefes de equipa do centro hospitalar demitiram-se na quarta-feira, alegando não terem recursos humanos, materiais e financiamento para prestar um serviço de qualidade aos utentes.