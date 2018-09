Actualidade

A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública (FCSAP) considerou hoje que o Governo não tenciona aumentar os salários dos funcionários públicos em 2019 e prometeu uma resposta adequada dos trabalhadores, caso essa possibilidade se concretize.

"À FCSAP não foi ainda entregue a proposta de medidas a incluir no Orçamento do Estado para 2019 para os trabalhadores da Administração Pública. Todavia, na realidade o conjunto de indicadores invocados pelos representantes do Governo na reunião de 05 de setembro, indicia que o executivo governamental não tem intenção de proceder à atualização anual de salários, interrompida desde 2009", disse a estrutura sindical da CGT numa nota de imprensa.

A Frente Comum prometeu que "se assim for, [o Governo] poderá contar com a resposta dos trabalhadores da Administração Pública, que não estão dispostos a continuar a suportar as opções políticas dos sucessivos governos, incluindo o atual, de favorecimento do capital financeiro, de desvalorização do fator trabalho e de degradação dos serviços públicos".