Actualidade

Três gestores públicos na província angolana da Huíla foram acusados de desviar 200 milhões de kwanzas (606 mil euros) e ficaram em prisão preventiva, onde vão aguardar pelo julgamento, noticia hoje a imprensa local.

A decisão foi tomada pela Procuradoria Geral da República (PGR) provincial e surgiu na sequência de uma averiguação do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla, ao suposto desvio daquela verba, destinada a aquisição de 22 laboratórios escolares.

Trata-se do diretor do gabinete provincial da Educação da Huíla, do ex-secretário do governo daquela província e do antigo delegado das Finanças, que terão, em cumplicidade com dois outros responsáveis da administração local, entretanto detidos, assinado um contrato entre o governo da Huíla e uma empresa privada, em dezembro de 2015.