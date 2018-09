Actualidade

O movimento cívico informal "Pelo Joãozinho" lançou hoje um abaixo-assinado para proclamar que é "tempo de agir", romper o impasse e avançar de imediato com a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.

Na apresentação do documento, o porta-voz do movimento, Júlio Roldão, explicou que o que reclamam do Governo são as ações necessárias ao desbloqueamento do processo e ao imediato início das obras, em favor "do supremo e inadiável valor" que são as crianças, a saúde das crianças do Porto, da região e do país.

"Ninguém quererá que a nova ala pediátrica do Hospital São João, já dotada de financiamento, possa eternizar-se sem qualquer avanço. Os dez anos que leva de instalações precárias em contentores adaptados para três anos de vida são muito tempo", afirmou.