Actualidade

O candidato às eleições presidenciais brasileiras Jair Bolsonaro (PSL) foi hoje esfaqueado, durante uma ação de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, informou a Polícia Militar.

De acordo com vídeos colocados entretanto a circular na internet, Jair Bolsonoro foi esfaqueado na região do tórax e levado para o hospital.

No momento do ataque o candidato estava a ser carregado aos ombros por apoiantes e foi imediatamente retirado do local, sendo transportado para um hospital de Minas Gerais, segundo o jornal "O Estadão".