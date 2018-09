Actualidade

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou hoje que as sanções impostas aos militares guineenses podem ser levantadas depois do ciclo eleitoral no país, que termina em 2019.

"Há possibilidade das sanções serem levantadas, mas já há uma decisão nesse sentido. Portanto, a análise será atualizada depois das eleições", disse Aristides Gomes, quando questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de levantamento das sanções aos militares guineenses em 2019, depois da realização das eleições presidenciais.

Aristides Gomes falava aos jornalistas no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, depois de ter regressado ao país proveniente de Nova Iorque, onde participou numa reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à Guiné-Bissau.