Iniciativa

Participantes podem optar por uma variante mais curta (329 quilómetros) ou uma mais longa (600 quilómetros), com uma duração de dois ou oito dias.

Está de volta o The Castles Quest, um evento único no nosso país que vai levar os participantes a conhecer as 12 Aldeias Históricas de Portugal a pedalar numa bicicleta. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas até à próxima segunda-feira, dia 10, em www.thecastlesquest.bike.

O conceito da iniciativa, que se estreou em 2017, é simples, explica a organização ao Destak. «O desafio é percorrer centenas de quilómetros, com total autonomia, em locais de elevado interesse histórico, como são os territórios onde estão inseridas as Aldeias Históricas de Portugal. A resistência e o sentido de orientação dos ciclistas irão ser postos à prova».

O participante está por sua conta, numa filosofia de ‘bikepacking’ que prima pela autossuficiência. Mas a experiência também pode ser vivida em equipas de dois ou quatro elementos. Além disso, ninguém é deixado ao abandono: haverá assistência sempre que solicitado e estão previstos vários serviços complementares, como dormida ou refeições, que os ciclistas podem subscrever se assim desejarem.

No programa de oito dias, o mais longo, o trajeto segue a GR22 - Grande Rota das Aldeias Históricas. «É um percurso circular, de 600 quilómetros, que passa pelas Aldeias Históricas e que começa e termina em Linhares da Beira. Os ciclistas subirão um total acumulado de 13 398 metros», avança a organização.

Os participantes da aventura de dois dias irão também pedalar pela GR22, durante 329 quilómetros, igualmente a partir de Linhares da Beira.