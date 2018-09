Actualidade

A Amnistia Internacional (AI) classificou hoje como "cruéis e ilegais" as medidas das autoridades marroquinas sobre os imigrantes clandestinos no norte do país e as suas transferências massivas para o sul.

"Esta grande repressão contra os imigrantes e refugiados (...) representa um retrocesso preocupante para um Governo que em 2013 introduziu uma nova política de asilo e migração para que o país cumpra os padrões internacionais", declarou Heba Morayet, diretora regional da AI para o Médio Oriente e Norte de África.

Desde finais de julho, os efetivos marroquinos da Guarda Real e as forças auxiliares levaram a cabo operações nos bairros onde vivem os imigrantes e refugiados.