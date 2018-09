Actualidade

A portaria relativa aos novos descontos nos passes sociais para estudantes foi na quinta-feira publicada em Diário da República (DR) e tem efeitos desde 01 de setembro.

Os descontos nos passes sociais são alargados a todos os alunos, mesmo os de famílias que não têm dificuldades económicas.

A portaria agora publicada altera as condições de atribuição do "passe 4_18@escola.tp", para alunos entre os quatro e os 18 anos, e as condições de monitorização, fiscalização e compensação financeira do passe "sub23@superior.tp".