US Open

A tenista norte-americana Serena Williams venceu na quinta-feira a letã Anastasija Sevastova e assegurou o lugar na final do US Open, último torneio do Grand Slam esta época que se realiza em Nova Iorque.

A norte-americana, número 26 do 'ranking' WTA, precisou de apenas uma hora e oito minutos para derrotar a 18.ª do 'ranking', Anastasija Sevastova, pelos parciais 6-3 e 6-0.

A tenista de 36 anos ficou assim mais perto de vencer o seu 24º troféu do Grand Slam e igualar o recorde de Margaret Court. Serena já venceu seis torneios do US Open e vai agora disputar a nona final daquele torneio.