OE2019

O reforço do incentivo à compra de veículos elétricos, reduzir o IVA da alimentação de animais de companhia ou incluir intérpretes de língua gestual portuguesa no Serviço Nacional de Saúde são propostas do PAN para o próximo Orçamento do Estado.

O PAN tem no parlamento o deputado único André Silva que, em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) adiantou aqueles que são os eixos principais sobre os quais o partido se tem centrado nas reuniões orçamentais com o Governo, apesar de não ter ainda "nenhuma proposta garantida".

"Estamos a trabalhar no eixo de um maior reforço para uma mobilidade elétrica ao nível daquele que é um mecanismo de incentivo à compra de veículos elétricos: aumentar a dotação individual e global desse valor para que mais pessoas possam adquirir veículos elétricos", adiantou.