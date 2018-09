Actualidade

A cidade da Beira, centro de Moçambique, acolhe hoje o Festival do Combatente, com a esperada participação de mais de 5.000 antigos combatentes de libertação nacional, para a exaltação do Dia da Vitória.

Uma nota da Presidência da República de Moçambique refere que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, vai estar presente no festival, para proferir um discurso alusivo ao Dia da Vitória, que se assinala hoje em todo o país.

O Festival do Combatente, que este ano cumpre a quinta edição, é um momento em que os combatentes da luta de libertação nacional enaltecem a guerra pela independência nacional, conquistada a 25 de junho de 1975, e a defesa da soberania durante os 45 de existência do Estado moçambicano.