Actualidade

A Feira do Livro do Porto regressa a partir de hoje aos Jardins do Palácio de Cristal, onde até dia 23 vão decorrer várias atividades, numa edição marcada pela música e pela homenagem a José Mário Branco.

A feira, que vai também assinalar os 50 anos do Maio de 68, em particular com a presença de um dos rostos daquele momento histórico, Daniel Cohn-Bendit, abre-se ao público hoje às 12:00 e, horas mais tarde, vai receber a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No sábado, às 18:00, dá-se o primeiro debate, sob o tema "No princípio era a canção", em que Anabela Mota Ribeiro vai conversar com o músico, compositor e produtor portuense José Mário Branco, que vai passar a ter uma tília de homenagem no Palácio de Cristal, à semelhança de Agustina Bessa-Luís, Vasco Graça Moura, Mário Cláudio e Sophia de Mello Breyner.