Actualidade

O Grupo das Organizações da Sociedade Civil para as Eleições da Guiné-Bissau afirma que é "tecnicamente inviável" que as legislativas se realizem a 18 de novembro no país sem violar a lei e pediu um novo cronograma eleitoral.

Num comunicado emitido na sequência de uma reunião realizada quinta-feira, e a que Lusa teve hoje acesso, o grupo refere que é "tecnicamente inviável o cumprimento da data de 18 de novembro para a realização das eleições legislativas, sem o risco de violação da Lei Eleitoral e dos calendários previstos".

A sociedade civil pede ao Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) e à Comissão Nacional de Eleições (CNE) para "reunirem com caráter de urgência e propor um novo cronograma eleitoral".