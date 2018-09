MPLA/Congresso

O analista económico angolano Carlos Rosado de Carvalho defende que a nova liderança do MPLA poderá trazer mudanças em Angola, mas adverte para o risco de se manter tudo na mesma face aos interesses instalados no partido.

Entrevistado pela agência Lusa, em Luanda, o também jornalista e diretor do semanárop económico angolano "Expansão" manifestou-se esperançado em que João Lourenço, que assumirá sábado a liderança do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), durante o VI Congresso Extraordinário do partido, cumpra as promessas feitas ao longo de quase um ano como chefe de Estado.

"Acredito que vai haver mudanças e este quase primeiro ano de mandato [presidencial] de João Lourenço revela isso mesmo. O que se diz é que, por não ter a presidência do MPLA, não poderia ter ido mais longe do que foi. Temos, na maior parte dos casos, promessas, algumas ações feitas, mas que falta a presidência do MPLA", explicou.