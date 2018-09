Actualidade

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram 2,1% no segundo trimestre, abrandando o ritmo face aos primeiros três meses do ano, na comparação homóloga e ficando Portugal acima da média (2,3%), segundo o Eurostat.

Entre abril e junho, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro e o da UE cresceram 2,1% face ao mesmo período de 2017, abaixo dos 2,4% e 2,3%, respetivamente, registados no primeiro trimestre.

Já face ao trimestre anterior, o PIB da zona euro e o da UE subiram ambos 0,4%, mantendo na variação em cadeia o ritmo de crescimento económico registado entre janeiro e março para os dois blocos.