Actualidade

O Claraboia - Feira de Coisas e Festival de Ideias, evento que decorre sábado em Guimarães, vai juntar à reflexão sobre temas como ambiente, voluntariado ou igualdade de género, a música, o artesanato, entre outras atividades, indicou hoje a organização.

"Tudo para todos num evento para curiosos, opinantes e/ou especialistas. Um evento onde todos cabem", descreve o convite para o Claraboia - Feira de Coisas e Festival de Ideias que é organizado pelo Núcleo de Inclusão, Comunicação e Média, uma organização fundada em 2015, sedeada em Guimarães, distrito de Braga, e registada no Instituto Nacional de Reabilitação.

Em causa um evento de entrada gratuita que decorre das 11 às 17:00 na sede do Grupo Recreativo 20 Arautos de D. Afonso Henriques, no 'coração' da cidade de Guimarães, destacando-se a vertente "Conversas Informais" que conta com mais de uma dezena de intervenientes de várias áreas e representantes de diversas associações e projetos.