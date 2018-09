Actualidade

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, elogiou hoje a decisão do Supremo Tribunal da Índia, que quinta-feira despenalizou, numa decisão histórica, a homossexualidade no segundo país mais populoso do mundo.

"É um grande dia para a Índia e para todos os que acreditam na universalidade dos direitos humanos", afirmou Bachelet, em comunicado.

"Com esta decisão histórica, o Supremo Tribunal deu um grande passo em direcção à liberdade e igualdade. Espero que outros tribunais, em outras partes do mundo, olhem para o exemplo da Índia e se sintam encorajados a seguir na mesma direcção", acrescentou.