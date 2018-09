Actualidade

"Scratch locations" é o novo projeto do músico e produtor português DJ Ride, que pretende levar a arte de manipular discos de vinil e mesa de mistura a locais emblemáticos de Portugal.

As Capelas Imperfeitas do Mosteiro da Batalha foram o primeiro espaço escolhido pelo DJ para lançar o projeto, uma ideia com "bastante tempo" que pretende "levar o 'scratch' para a rua, a sítios bonitos que o país tem para oferecer" em forma de "homenagem", explicou à agência Lusa.

Bicampeão do mundo de 'scratch' com Stereossauro na dupla Beatbombers, Ride assume que foi "incrível" e "um privilégio enorme" fazer um 'set' nas Capelas Imperfeitas: "Tenho de agradecer ao Mosteiro da Batalha e ao diretor Joaquim Ruivo a confiança e abertura. Já tentámos outros espaços e nem sempre a comunicação flui".