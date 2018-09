Actualidade

O CDS-PP realiza no sábado em Ermesinde a sua 'rentrée' com um discurso da líder, Assunção Cristas, que será marcado pela mensagem de que o partido é a alternativa ao Governo socialista apoiado por BE, PCP e PEV.

O CDS-PP "vai posicionar-se como a alternativa ao Governo das esquerdas, será um discurso de liderança da oposição com uma critica forte ao Governo nas áreas da saúde, dos transportes e do funcionamento dos serviços públicos", antecipou hoje à Lusa o vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes.

Os centristas vão ainda defender a recondução no cargo da procuradora-geral da república, Joana Marques Vidal, cujo mandato termina em outubro.