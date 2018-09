Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que a desmilitarização da Renamo, principal partido da oposição, será um sucesso, mas fez um apelo para que o país se mantenha vigilante face à complexidade do processo.

"No âmbito dos assuntos militares, os progressos que temos registado na implementação deste documento [acordo de paz], permitem antever sucessos no desarmamento, desmobilização e reintegração social dos militares da Renamo", declarou Filipe Nyusi, discursando na cidade da Beira, por ocasião do Dia da Vitória, que se assinala hoje em todo o país.

No entanto, acrescentou, o povo deve permanecer sempre vigilante.