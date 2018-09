Actualidade

Lisboa, 07 set (Lusa - O Centro Hospitalar Lisboa Norte anunciou hoje um investimento de 10 milhões de euros para melhorar a capacidade de resposta dos serviços de Cirurgia Plástica e de Medicina Intensiva e da Unidade de Queimados do Hospital Santa Maria.

Contactada pela agência Lusa, uma fonte do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) adiantou que as obras vão "começar o mais breve possível", a começar pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte), uma vez que o investimento de 738 mil euros já foi autorizado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, na passada quarta-feira.

"O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte) vai ser remodelado, pretendendo, assim melhorar a sua capacidade cirúrgica e de resposta com excelência à sua elevada procura", anuncia o centro hospitalar em comunicado.