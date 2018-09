Actualidade

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, destacou hoje, na reunião de "rentrée" do Eurogrupo, em Viena, a "melhoria espetacular" da situação do desemprego em Portugal, que recuou para níveis abaixo da média da zona euro.

Na conferência de imprensa no final da reunião informal dos ministros das Finanças da zona euro, na qual a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) deram conta ao Eurogrupo das principais conclusões da oitava missão de vigilância pós-programa a Portugal, Moscovici comentou que "as coisas vão no caminho certo, ainda que sejam necessárias algumas reformas, mas que estão programadas", e sublinhou "as boas notícias na frente do emprego".

"Houve uma melhoria espetacular a nível do desemprego, que caiu para baixo da média" europeia, em julho, para os 6,8%, realçou.