O presidente do Governo dos Açores recebe na segunda-feira, no Palácio de Santana, os parceiros sociais e partidos políticos para a preparação do Plano e Orçamento para 2019, documentos que deverão ser apresentados na Assembleia Legislativa no final de outubro.

Vasco Cordeiro e o vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, recebem na manhã de segunda-feira a Federação das Pescas dos Açores, a Federação Agrícola dos Açores, a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, e as centrais sindicais UGT e CGTP-IN.

Posteriormente, os governantes recebem os partidos com assento parlamentar: o PCP será recebido ainda de manhã e as audições dos representantes do BE, CDS-PP, PSD e PS decorrem durante a tarde.