Migrações

As autoridades marroquinas indicaram "ter feito abortar" 54.000 tentativas de passagem de imigrantes para a União Europeia (UE) e desmantelaram "74 redes criminais" de tráfico humano desde o início de 2018, segundo um comunicado da agência noticiosa oficial MAP.

Mais de 1.900 embarcações foram apreendidas no mesmo período, indica o texto difundido na noite de quinta para sexta-feira.

Marrocos regista um considerável afluxo de migrantes e refugiados que pretendem alcançar a Europa. A maioria arrisca alcançar as costas de Espanha por mar, enquanto outros optam pela via terrestre e tentam transpor as barreiras com arame farpado que separam Marrocos dos enclaves espanhóis em território africano de Ceuta e Melilla.