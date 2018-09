MPLA/Congresso

O investigador britânico Alex Vines considerou hoje que a saída do ex-Presidente angolano José Eduardo Dos Santos como presidente do MPLA é um momento decisivo para a transição política de Angola, nomeadamente para introduzir reformas políticas.

José Eduardo dos Santos encerrará oficialmente a sua vida política no sábado, no congresso extraordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), quando será sucedido por João Lourenço, o único candidato e atual vice-presidente do partido e chefe de Estado angolano.

"A renúncia de José Eduardo Dos Santos como presidente do MPLA é um importante momento decisivo para a transição política de Angola. Tem sido uma transição com solavancos, mas muito mais suave do que no Zimbabué, por exemplo", enfatizou, em declarações à agência Lusa, o diretor do programa sobre África do Instituto Real de Relações Internacionais, Chatham House.