Actualidade

O geoparques de Macedo de Cavaleiros convida, no fim de semana, a um passeio de dois dias por 400 milhões de euros de história da Terra, em mais uma iniciativa para divulgar o património geológico desta zona de Trás-os-Montes.

"Rota Geológica do Terras de Cavaleiros Geoparque Mundial da UNESCO" é mais uma ação inserida no programa Ciência Viva no Verão, uma parceria do Centro de Ciência Viva de Bragança e Associação Geoparque Terras de Cavaleiros para dar a conhecer, sábado e domingo, as singularidades de um território com vestígios de dois antigos continentes e um oceano.

Este património contribuiu para a integração na rede mundial de geoparques da UNESCO, a organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura e tem-se revelado motivo de interesse turísticos e científico, como realçou o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.