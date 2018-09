Actualidade

A quinta edição do prémio de Literatura Infantil Pingo Doce, o maior em Portugal, foi vencida por Ana Granado, na categoria de ilustração, anunciou hoje a Jerónimo Martins.

A vencedora, com 30 anos e licenciada em Pintura pela Escola de Belas Artes de Lisboa, concorreu pela segunda vez ao prémio para ilustrar o conto "O Narciso com Pelos no Nariz", de Andreia Penso Pereira, que venceu a categoria de texto este ano, iniciando-se agora a fase de paginação e produção do livro.

A autora do conto e a ilustradora vão receber o prémio de 50 mil euros, a repartir pelas duas.