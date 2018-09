Actualidade

A requalificação do Parque Manuel Braga, em Coimbra, foi posta hoje a concurso público pela segunda vez por um montante na ordem dos cinco milhões de euros, segundo a Câmara Municipal.

Com esta obra, cuja abertura de concurso foi publicada hoje no Diário da República (DR), o município pretende melhorar "a atratividade da zona ribeirinha da cidade", na margem direita do rio Mondego, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Manuel Machado.

Há dois meses, a Câmara de Coimbra aprovou a abertura de um novo concurso para a realização da empreitada "Requalificação do Parque Manuel Braga", com um preço base de 4.545.430 euros (mais IVA à taxa legal em vigor) e um prazo de execução de 390 dias.